Peticija za pitno vodo: že 11.500 podpisov Dnevnik Peticijo o vodah je v treh dneh podpisalo več kot deset tisoč ljudi, so izpostavili v nevladni organizaciji Eko krog in civilni iniciativi Danes. Danes okoli 11. ure je bilo pod peticijo nekaj čez 11.500 podpisov. S peticijo podpisniki vlado in...

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Matjaž Kek

Jan Oblak

Goran Dragić