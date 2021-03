Kamničanke v finalu še drugič do zmage po petih nizih Ekipa Odbojkarice Calcita Volleyja so v drugi finalni tekmi odbojkarskega državnega prvenstva v gosteh premagale Novo KBM Branik s 3:2 (17, 11, -15, -21, 15) in povedle z 2:0 v zmagah. Za ubranitev naslova potrebujejo še eno zmago, tretja tekma bo predvidoma v četrtek v Kamniku



