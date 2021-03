Mlado slovensko reprezentanco Slovenije v torek zvečer v Mariboru čaka zadnja tekma predtekmovanja na Euru do 21 let. Slovenci imajo po neodločenem izidu s Češko še možnosti za napredovanje, za kar bodo morali premagati Italijo. V napovedih pred tekmo so v slovenskem taboru optimistični, veseli pa jih, da imajo še vedno usodo v svojih rokah.



Več na Ekipa24.si