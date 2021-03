Fortenova “zmrznjeno hrano” Nomad Foodsu Dnevnik Fortenova grupa in Nomad Foods sta podpisala kupoprodajno pogodbo za Poslovno skupino zmrznjene hrane, v kateri so družbe Ledo plus, Ledo Čitluk in Frikom ter nekaj manjših povezanih družb. Vrednost transakcije znaša 615 milijonov evrov. Program...

