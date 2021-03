Umirali so v hudih mukah in počasi Dnevnik Obtoženi umora dedka, babice in strica se je svojih dejanj po oceni izvedenca zavedal. Štiriindvajsetletnik naj bi trojici zadal tako hude rane in toliko njih, da jih ne bi rešila niti hitra zdravniška pomoč. Babica je imela v stegnu vrezano mrežo,...

