"Naše podjetje je lanskega marca in aprila koristilo državno pomoč, vezano na delo od doma. Kasneje smo konsolidirali poslovanje, prilagodili določene procese in se bolj intenzivno lotili razvoja ter na koncu leta povečali promet za okoli 40 odstotkov. Za uspešno delo, plačilo prispevkov in davkov zdaj za nagrado državi vračamo 52.000 evrov pomoči.