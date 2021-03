V treh tednih naj bi bilo cepivo na voljo 90 odstotkom Američanov 24ur.com Ameriški predsednik z novim načrtom Američanom obljublja, da 90 odstotkom ljudem do mesta cepljenja ne bo treba dlje kot okoli osem kilometrov od doma, za starejše pa bodo organizirali tudi prevoz. Število lekarn v cepilni mreži bodo do 19. aprila s 17.000 povečali na skoraj 40.000. Do takrat pa naj bi se imelo možnost cepiti kar 90 odstotkov Američanov. Cepilni centri naj bi namreč samo ta teden...

