Slovenka leta je tolmačka Natalija Spark Primorske novice Slovenka leta 2020 je postala tolmačka slovenskega znakovnega jezika in psihoterapevtka Natalija Spark. Vez s slišečim svetom je za gluhe še posebno v času epidemije lahko življenjskega pomena, so poudarili ob razglasitvi. Bralci revije Zarja Jana so Slovenko leta izbrali med 12 navdihujočimi ženskami.

