Pisanje na papir aktivira možgane bolj kot uporaba elektronike Dnevnik Kdor piše z roko na papir, si lažje zapomni tisto, kar si je zapisal. Zabeležke na digitalnih napravah pa so manj učinkovite - ne glede na to, ali so napisane ročno ali natipkane, na podlagi slikanja možganov ugotavljajo japonski znanstveniki.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Dorjan Marušič

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Matjaž Kek