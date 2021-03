Zakon o vodah zaostruje posege na priobalna zemljišča, odločitve bodo strokovne Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v svoji predstavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) na 67. izredni seji Državnega zbora RS poudaril, da odslej zaostrujemo možnost posegov na priobalna zemljišča in da se o posegih na priobalna zemljišča ne odloča več politično, temveč strokovno.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Andrej Vizjak Najbolj brano Osebe dneva Dorjan Marušič

Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Matjaž Kek