Od 1. do 11. aprila prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in v Vlada RS V četrtek, 1. aprila 2021, začnejo veljati nove omejitve na področju šolanja voznikov, izdajanja vozniških kvalifikacij in usposabljanj ter tehničnih pregledov vozil

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek

Janja Sluga