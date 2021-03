Ryanair v Zagrebu odpira novo bazo in napoveduje tedenske lete v osem držav 24ur.com Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je potrdil, da bo v Zagrebu odprl novo bazo, v kateri bo imel dve letali. Napovedujejo, da bodo imeli z zagrebškega letališča 12 letalskih povezav in 36 tedenskih poletov v osem držav. Naložba je ocenjena na 200 milijonov evrov, na novo pa bodo zaposlili 60 ljudi. Ryanair ima sicer že nekaj let svojo bazo tudi v Zadru.

