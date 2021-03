Odlok močno zapletel zadeve: vse kaže, da časa ne bo dovolj Sportal Skladno z odlokom se od prvega do vključno 11. aprila prekinjajo vsa tekmovanja, sporočajo iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), ki še ne ve, kako bo dokončala sklepne boje do 18. aprila, ko morajo biti igralci in igalke že na voljo reprezentanci. Ne izključuje se niti predčasnega konca, dodajajo pri OZS.

