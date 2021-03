Cepilno mesto v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani od četrtka na voljo za civilno prebivalstvo Vlada RS Minister za obrambo mag. Matej Tonin si je danes, v torek, 30. marca, skupaj z načelnikom Generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem Robertom Glavašem in s poveljnikom sil Slovenske vojske brigadirjem Miho Škerbincem ogledal cepilno mesto v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, organizirano za cepljenje pripadnikov Slovenske vojske in zaposlenih na Ministrstvu za obrambo ter v Upravi za zaščito in reševanje. Cepljenje izvaja Vojaška zdravstvena enota Slovenske vojske z zdravniki in ostalim zdravstvenim osebjem.

