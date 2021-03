21 izvajalcev, tudi NIJZ, cepilo brez upoštevanja strategije 24ur.com Zdravstveni inšpektorat je do ponedeljka izvedel 143 nadzorov nad izvajanjem strategije cepljenja proti covidu-19. Kršitve so ugotovili pri 21 cepiteljih – ti so cepili tudi tiste, ki niso spadali v prednostne skupine v skladu s strategijo, med njimi je tudi NIJZ. Izdana jim je bila ureditvena odločba, so pojasnili. Povedano drugače: kršiteljem je bilo naloženo, da morajo cepljenje izvajati v skl...

Sorodno







Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Janja Sluga

Jožef Horvat

Aleš Hojs