Minister dr. Logar na 5. bruseljski konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je sodeloval na današnjem ministrskem srečanju, ki je potekalo v sklopu 5. bruseljske konference v podporo prihodnosti Sirije in regije. Zunanji ministri sodelujočih držav ter predstavniki regionalnih organizacij in mednarodnih finančnih inštitucij so razpravljali o varnostnih, političnih in humanitarnih vidikih sirske krize. Minister dr. Logar je najavil nov humanitarni prispevek Republike Slovenije za nudenje pomoči prizadetemu sirskemu prebivalstvu.

