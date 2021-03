Hojs: Policija iz države lahko izpusti tudi osebe, ki so pripravljene plačati globo Primorske novice V zvezi z vprašanji, povezanimi z odlokom o prehajanju meje, je notranji minister Aleš Hojs danes pojasnil, da se ljudi fizično ne da zapreti v državo. Policija ima navodila, da če oseba ni ena od izjem in želi vseeno zapustiti državo, lahko plača globo in državo zapusti, je dodal.

