Zaradi nesreče zaprta avtocesta Gorenjski glas Hrušica – Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod v smeri proti Avstriji, je prišlo do prometne nesreče. Kot so sporočili s policijske uprave Kranj, so aktivnosti na kraju nesreče v zaključni fazi. Tovorni promet,...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Avstrija

Kranj Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Janja Sluga

Jožef Horvat

Aleš Hojs