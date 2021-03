"V filmu poskušam razprostreti več razlogov, zakaj si je bil Hašokdži navzkriž s kronskim princem in kraljevo družino. Zmotno so verjeli, da Hašokdži zanje predstavlja grožnjo, ker je bil nekoč v njihovih notranjih krogih, nato pa javno kritičen do njih. Džamal je bil predvsem eksistenčna grožnja za avtoritarno državo: poosebljal je idejo nekoga, ki je bil nekoč "njihov", zdaj pa živi na ameriški ...