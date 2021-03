Izjava, vrednote in nacionalni interes Dnevnik Tole ni več novo, a saj ni bilo niti, ko je bilo še sveže. In ostaja z nami. Govorim o Izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države. Akademiki ugotavljajo, da imamo kot narod »razklan...

Oglasi Omenjeni Lek

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Igor Zorčič

Janez Janša

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek

Janja Sluga