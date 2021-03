'Nepovratna vrnitev v svobodo': na Otoku sproščajo ukrepe 24ur.com Na Otoku, kjer so vsaj z enim odmerkom cepili že skoraj 60 odstotkov odraslih, so začeli sproščati ukrepe v skladu s tako imenovanim "zemljevidom" sproščanja karantene, ki ga je britanski premier Boris Johnson predstavil javnosti konec februarja. Johnson je sproščanje razglasil za nepovratno vrnitev v svobodo. Šolarji so se prvič po božičnih praznikih vrnili v šole 16. marca, zdaj pa so začeli s...

