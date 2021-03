Izvor koronavirusa: 14 držav v skupni izjavi Kitajsko obtožuje prikrivanja informacij 24ur.com Štirinajst držav, med njimi tudi ZDA, Velika Britanija, Avstralija in Kanada, se je podpisalo pod skupno izjavo, v kateri izražajo zaskrbljenost glede poročila WHO o izvoru SARS-CoV-2. Kritike letijo predvsem na kitajske oblasti, ki naj bi strokovnjakom oteževale dostop do originalnih podatkov in vzorcev. Da preiskava ni dovolj obsežna, je priznal tudi prvi mož WHO.

