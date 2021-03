Pri kaosu cepljenja gre za diskriminacijo starejših in ranljivih 24ur.com Združenje za dostojno starost Srebrna nit je na pristojne naslovilo protestno izjavo zaradi nepravičnega razdeljevanja cepiv. Kot pravijo se v državi glede cepljenja soočamo s popolnm kaosom, pri tem pa prihaja do diskriminacije starejših in onemoglih ranljivih skupin, ki je nihče ne nadzira.

