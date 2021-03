V Španiji maske obvezne na vseh zunanjih in javnih površinah Reporter Španija je zaostrila pravila glede nošenja mask, ki bodo od danes obvezne na vseh zunanjih in javnih površinah. Že od lanskega maja so maske v Španiji obvezne na vseh površinah, kjer ni možno držati najmanj dva metra razdalje, poroča francoska tiskovna ag

