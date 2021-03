Vreme: Pretežno jasno Dnevnik Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija.

