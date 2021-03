Na poti v cerkev 65-letno azijsko Američanko surovo pretepel moški SiOL.net Med potjo v cerkev blizu Times Squara je v ponedeljek 65-letno azijsko Američanko surovo pretepel moški, ki je vzklikal rasistična gesla proti Azijcem in mirno odšel naprej. Newyorški politiki so obsodili grozljiv napad in mimoidoče, ki ženski niso pomagali.

Sorodno







Oglasi