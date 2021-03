FOTO: Podpis pogodbe za gradnjo drugega tira od Črnega Kala do Kopra Lokalec.si Projektno podjetje 2TDK je danes z izbranim izvajalcem podpisalo pogodbo za glavna dela na projektu drugi tir med Črnim Kalom in Koprom. Na razpisu je bil kot edini ponudnik izbran Kolektor CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin. Konzorcij je ponudil ceno v višini 224,7 milijona evrov. Današnjemu podpisu pogodbe za glavna dela na največjem infrastrukturnem projektu pri nas ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni 2TDK

Jernej Vrtovec

Kolektor Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Janez Janša

Milan Zver

Janja Sluga