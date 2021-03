Nadzorniki STA-ja : Vlada naj nemudoma poplača obveznosti do agencije RTV Slovenija Nadzorni svet Slovenske tiskovne agencije (STA) je vlado pozval, naj nemudoma poplača zapadle obveznosti do STA in izvršuje svoje zakonske obveznosti za financiranje javne službe skladno s sprejetim poslovnim načrtom STA za leto 2021.

Sorodno









Oglasi