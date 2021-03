Gospodinjstva v zadnjem lanskem četrtletju privarčevala največ doslej Dnevnik Gospodinjstva v Sloveniji so lani privarčevala četrtino svojega razpoložljivega dohodka. Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so v zadnjem lanskem četrtletju 2020 znašali 5,665 milijarde evrov in so bili primerjavi z enakim obdobjem 2019...

