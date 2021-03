Pfizer: Mladostniki cepivo dobro prenašajo, učinkovitost pri njih je 100-odstotna 24ur.com Izsledki kliničnih preskušanj cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech so pokazali, da je cepivo pri mladih med 12 in 15 letom starosti 100-odstotno učinkovito. Poleg tega pa mladi cepivo dobro prenašajo, so sporočili iz farmacevtske družbe.

Sorodno

Oglasi