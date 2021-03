Nagrada vstajenje za življenjsko delo Marinu Qualizzi, moralni avtoriteti beneških Slovencev RTV Slovenija 58. nagrado za leto 2020 prejme Marino Qualizza za knjigo Benečija naš dom in za življenjsko delo. Qualizza je v italijanskem okolju zelo cenjen teolog, iz njegovih knjig so študirale številne generacije študentov in duhovnikov.

