Kustečeva pred zaprtjem šol: Obvarujmo svoje zdravje in zdravje vseh svojih najbližjih 24ur.com Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je v nagovoru pred zaprtjem šol zahvalila vsem, ki v teh časih razumejo ter odločno, s potrpljenjem in strpnostjo, predvsem pa s človeško občutljivostjo pomagajo drug drugemu. "Obvarujmo svoje zdravje in zdravje vseh svojih najbližjih in najdražjih," je pozvala.

