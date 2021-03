Hrvaška - Anglija 0:0 RTV Slovenija Danes se bo končalo predtekmovanje na evropskem prvenstvu za nogometaše do 21 let. Zadnje tekme bodo igrale še ekipe v skupini C na Madžarskem ter skupini D v Sloveniji. Na TV SLO poteka prenos tekme med Hrvaško in Anglijo iz Kopra.

