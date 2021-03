V središču Ljubljane so se popoldne zbrali člani različnih iniciativ, ki nasprotujejo nekaterim odločitvam vlade o protikoronskih ukrepih in jo pozivajo, naj razmisli o smiselnosti ukrepov. Dan pred 11-dnevno ustavitvijo javnega življenja so opozorili na po njihovem mnenju nelogične, neracionalne in včasih celo bizarno nesmiselne ukrepe.

