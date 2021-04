"Tovrstnih občutkov ne doživiš pogosto, sledila sem sebi in svojemu ritmu" Sportal Slovenska strelska reprezentanca je v začetku sezone zablestela v polnem sijaju. Boštjan Maček je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Kairu v trapu osvojil četrto mesto, v New Delhiju pa je "eksplodirala" Živa Dvoršak in v disciplini malokalibrska puška trojni položaj osvojila prvo mesto ter potrdila normo za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.

Sorodno











Oglasi