Na Gorenjskem bodo delali zurnal24.si Danes smo v osem večjih podjetij vprašali, kako bodo organizirali delo ob vnovičnem zapiranju gospodarstva in javnega življenja zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer. Odgovorili so nam iz sedmih in zanimivo, prav v vseh bo proizvodnja tekla tudi med 1. in 11. aprilom, majhna izjema je le Iskraemeco, ki bo imel na veliki petek kolektivni dopust.

