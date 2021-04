Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so danes prejeli pismo iz katerega se je usul prah neznane vsebine. Potem, ko so bili o prejetju sumljive pošiljke obveščeni gasilci in policisti so ti prišli na kraj dogodka. Dve osebi iz NIJZ, ki sta bili prisotni ob odpiranju pisemske pošiljke, v kateri se je nahajal neznani prah, sta se znašli v karanteni. V karanteni bosta dokler sestava praha ...