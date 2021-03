Gostinci se pripravljajo tudi na možnost, da bo zaprtje trajalo dlje 24ur.com Le tri tedne po odprtju v Posavju in jugovzhodni Sloveniji ter le teden po odprtju v primorsko-notranjski regiji se znova zapirajo terase gostinskih lokalov. Zadnji dan pred zaprtjem so številni izkoristili za zadnjo pijačo ali kosilo na soncu, nekateri so si za obisk gostinskega lokala vzeli celo dopust, nekaj je bilo tudi takšnih, ki so se v gostilno pripeljali z drugega konca Slovenije. Gostin...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Janja Sluga