Našli ukradeni BMW Dnevnik Na mejni prehod Vrtojba se je v ponedeljek opoldne z belim BMW X6 španskih registrskih tablic pripeljal romunski par. Voznik je star 31, sopotnica 21 let. Policistom je velik avto padel v oči, začeli so preverjati dokumentacijo in ugotovili...

Sorodno

Oglasi Omenjeni BMW

Italija

Španija Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Igor Zorčič

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Janja Sluga