S skupnim regijskim inkubatorjem do ustanavljanja in rasti novih podjetij Reporter »Mrežni podjetniški inkubator Perspektiva vzpostavlja skupna prizadevanja za podporo razvoju mladih podjetij, spodbujanju podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture. Ustvarja tudi podporo občinskim službam občin Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Cerkn

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ilirska Bistrica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Igor Zorčič

Jernej Vrtovec

Aleš Hojs

Brigita Čokl