Domen Prevc priznal: Lagal bi, če bi rekel, da je drugače SiOL.net "Poleti nisem bil tako osredotočen na skoke. Lagal bi, če bi rekel, da sem bil. Poškodoval sem si še zapestje in to me je na koncu kaznovalo. Sem pa potreboval nekaj let, da sem dejansko dojel, da bom moral biti skokom predan skozi celo leto," je Domen Prevc spregovoril o trditvah stroke, da bo le na tak način lahko naredil preskok k najboljšim, kjer je že bil, in to tudi dokazal v Planici.

