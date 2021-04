#portret Jure Zdovc, slovenska košarkarska legenda: Evropski in svetovni prvak v Fibino hišo slavnih Dnevnik V torek je postalo jasno, da bo nekdanji klubski evropski in reprezentančni evropski in svetovni prvak Jure Zdovc sprejet v Fibino hišo slavnih. Od Slovencev je ta čast za zdaj pripadla le še Ivu Daneuu.

Oglasi