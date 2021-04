Varno z motorjem v novo sezono: Na cesti po pameti in s čelado na glavi Dnevnik Sonce in višje temperature na cesto privabijo motoriste in mopediste. Do 26. marca letos sta v 82 prometnih nesrečah umrla že dva motorista, v zadnjih dveh letih jih je življenje izgubilo 45. Vsi razen ene mopedistke so bili moški. Lani je na...

