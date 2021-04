Miami z obrambno taktiko do zmage proti Indiani 24ur.com Košarkarji Miamija so v gosteh pri Indiani (92:87) po zaslugi dobre igre v obrambi ter razpoloženih Duncana Robinsona in Jimmyja Butlerja vpisali gostujočo zmago v ligi NBA. Ljubljančan Goran Dragić v začetni peterki proti Indiana Pacers dosegel 12 točk.

