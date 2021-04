Kopitarjevi Kralji so se maščevali Vitezom Ekipa Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so se v severnoameriški ligi NHL Vegas Golden Knights uspešno maščevali za ponedeljkov poraz z 1:4. Tokrat so medsebojno tekmo v ameriški kockarski Meki dobili s 4:2, s kar 39 obrambami se je najbolj izkazal vratar Calvin Petersen.



Več na Ekipa24.si

Sorodno











Oglasi