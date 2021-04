Microsoft bo ameriški vojski dobavljal očala za obogateno resničnost 24ur.com Ameriški tehnološki velikan Microsoft je dobil več kot 18 milijard evrov vreden posel z ameriško vojsko. V prihodnjih desetih letih bo tako vojski dobavljal očala za obogateno resničnost. Microsoft pravi, da bodo ta očala vojakom zagotovila dodatno varnost in učinkovitost. Med drugim bodo vključevala nočni in termični vid ter zagotavljala podatke, ki pomagajo prepoznati tarče in sprejemati taktič...

