Italijanski mediji poročajo o podrobnostih vohunske afere, potem ko so v sredo med predajo tajnih dokumentov in kuvert z denarjem odkrili italijanskega mornariškega častnika in ruskega častnika, ki je delal na veleposlaništvu Rusije v Rimu (naslova fotografija). Italijanski častnik Valter Biot je trenutno v priporu, zaradi vohunjenja pa mu grozi do 15 let zapora. Dva uslužbenca ruskega veleposlani ...