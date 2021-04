V Afriki pri potnikih iz Tanzanije odkrili novo različico sars-cov-2 Dnevnik V Afriki so po podatkih afriškega centra za nadzor bolezni CDC potrdili novo različico sars-cov-2. Potrdili so ji pri potnikih iz Tanzanije v Angoli, je danes sporočil vodja CDC John Nkengasong. Glede na trenutne ugotovitve so pri novi različici...

