V Kopru pogrešajo Igorja Rejo Primorski dnevnik Od srede od 17. ure svojci pogrešajo 68-letnega Igorja Rejo iz Kopra. Moškega so nazadnje videli na njivi pri naselju Gažon, so sporočili iz koprske policijske uprave. Vse, ki bi ga kje videli, policisti PU Koprer prosijo, da to takoj sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

