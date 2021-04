Cepivo Pfizer/BioNTech ščiti proti južnoafriški različici koronavirusa Dnevnik Ameriško podjetje Pfizer in njihov nemški partner BioNTech sta danes objavila, da je njuno cepivo proti covidu-19 učinkovito 91-odstotno in je učinkovito tudi proti južnoafriški različici novega koronavirusa. Podatke so objavili na podlagi...

